Фрагменты сбитого над Псковской землёй бомбардировщика Пе-2 передали в архив Минобороны

13:00, 16 сентября 2026, ПАИ

Фрагменты двигателя легендарного бомбардировщика Пе-2, сбитого над Псковской землёй в январе 1943 года, передали в Центральный архив Министерства обороны РФ. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»







Акт о передаче бесценных реликвий представителям архива вручила заместитель главы администрации Новосокольнического округа Татьяна Лисица.

Во время поисковых экспедиций 2025–2026 годов на дне озера Большой Иван в Невельском районе подняли фрагменты самолёта, в том числе мотор М-105РА. Работы высочайшей сложности проводились при содействии Экспедиционного центра Минобороны России.

Плечом к плечу трудились участники поискового отряда «Поиск» (Новосокольники, объединение «След «Пантеры»), а также специалисты центра из Москвы, группы «Авиапоиск-Борисов» (Белоруссия) и аварийно-спасательной службы Тверской области. Благодаря кропотливой работе в архивах историю машины и её экипажа удалось восстановить полностью.

В 1943 году девятка Пе-2 поднялась в воздух с аэродрома в Тверской области. Из-за плотной облачности они пошли на запасную цель – станцию «Чернозём». Немецкие документы свидетельствуют: три самолёта отклонились от группы и угодили в смертельный переплёт фашистской зенитной артиллерии. Два из них пропали над северной частью озера Большой Иван. Один из них – тот самый Пе-2 с мотором № 40–23.

83 года экипаж числился пропавшим без вести. Но теперь удалось установить их имена: пилот – старший сержант Павел Теплищев (Саратовская область), стрелок-бомбардир – старший сержант Алексей Головлев (Калининский военкомат), стрелок-радист – сержант Сергей Вилков (Алма-Атинский ГВК, Казахская ССР).

Родственники пилота Павла Теплищева и стрелка-бомбардира Алексея Головлева найдены. Им уже сообщили о месте гибели героев.