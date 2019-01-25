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Общество

В УФСИН России по Псковской области проведена оценка условий труда

В течение 2018 года в УФСИН России по Псковской области зарегистрировано две травмы - это в два раза меньше чем в 2017 году. Для снижения уровня травматизма были выполнены ряд мероприятий среди сотрудников аппарата Управления, подведомственных учреждений и осужденных, задействованных в производстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В числе комплексных мероприятий было организовано проведение специальной оценки условий труда в учреждениях УФСИН России по Псковской области, обучение по охране труда сотрудников аппарата Управления и подведомственных учреждений, приобретены средства индивидуальной защиты и организовано проведение периодических медицинских осмотров.

Также сотрудниками аппарата Управления продолжаются осуществляться выезды в подведомственные учреждения с целью документарной проверки и осмотра технического состояния производственного оборудования. Кроме того, организованы и утверждены программы для проведения первичного инструктажа на рабочем месте в соответствии с ГОСТом «Система стандартов безопасности труда».

Помимо этого, в целях предотвращения производственного травматизма в подведомственные учреждения были направлены рекомендации по организации работ в лесозаготовительном производстве.

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