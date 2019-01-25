О способах лечения сердечной недостаточности узнали участники клуба «Будем здоровы» в псковском Красном Кресте

20:41, 25 января 2019, ПАИ

В клубе «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте состоялось очередное занятие для пожилых людей под руководством врача-кардиолога Жанны Шлосберг. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, встреча была посвящена очень актуальной в преклонном возрасте теме - сердечной недостаточности.

В начале занятия доктор напомнила анатомию сердца и рассказала, каким должен быть идеальный пульс. По словам специалиста, среднестатистическая нормальная частота пульса человека ограничивается отметкой от 52 до 72 ударов в минуту. Ночью сердце может замедлить свой темп до 34 ударов. Среди причин, приводящих к ослаблению работы сердца, врач назвала повышенное артериальное давление, сахарный диабет, инфаркт и инсульт. Среди наиболее распространенных признаков сердечной недостаточности: слабость, быстрая утомляемость, одышка, отеки, увеличение массы тела, ночное сердцебиение.

Рассказывая об отеках, специалист обратила внимание аудитории на то, что при слабом сердце отеки появляются снизу вверх, тогда как при почечной недостаточности - сверху вниз. Среди методов диагностики, кардиолог назвала ЭКГ и ЭхоКГ.

Объясняя суть лечения сердечной недостаточности, доктор отметила, что сердечную недостаточность гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Профилактика заболевания начинается с ограничения потребления соли. На вопрос аудитории, сколько нужно выпивать воды в сутки, специалист ответила, что это индивидуально, и 2 литра воды, которые сегодня активно пропагандируют в СМИ, рассчитаны прежде всего на здорового человека.

Среди профилактических мер были названы лечение артериальной гипертонии, здоровый образ жизни, физические упражнения, отказ от курения и диета.

Также Жанна Шлосберг подобно рассказала о медикаментозном лечении сердечной недостаточности и современных хирургических методах лечения сердечных патологий. Участники занятия подробно записывали всю полезную информацию, а после занятия многие подходили за личной консультацией.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.