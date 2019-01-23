Регионам рекомендовали перейти на оплату вывоза мусора по факту, а не нормативу

23:00, 25 января 2019, ПАИ

Правительство РФ планирует подготовить рекомендации для субъектов по переводу оплаты вывоза мусора для населения согласно его фактическому объему, а не нормативам. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, передает ТАСС.

Согласно материалам правительства, вице-премьер Алексей Гордеев провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, в ходе которой, в частности, обсуждался переход региона на новую систему обращения с отходами.

«Алексей Гордеев … также отметил необходимость подготовки для субъектов Российской Федерации рекомендаций на введение оплаты вывоза мусора по его фактическому накоплению, а не нормативам "на бумаге", что приведет к снижению платежей для населения», - говорится в сообщении.

Гордеев также отметил важность популяризации раздельного сбора бытовых отходов, на этом этапе по двухконтейнерной системе: один для смешанных и загрязненных органикой отходов и второй - для сухих, пригодных к вторичной переработке материалов. Аналогичную систему запустили с 1 января в Московской области. По словам вице-премьера, переход на раздельный сбор отходов позволит улучшить экономику переработки коммунальных отходов с 5-7% до 35%.

В России с 1 января регионы перешли на новую систему обращения с отходами, в рамках которой ответственность за организацию этой работы перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Реформа должна сделать отрасль транспарентной, а обращение с мусором в стране - более цивилизованным.

Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Тариф базируется на нормативе объема бытовых отходов, который может произвести человек, причем он приблизителен и в каждом регионе свой. При переходе на новую систему в некоторых субъектах тариф оказался завышенным, что вызвало опасения населения, или заниженным, что угрожает рентабельности вывозящих ТКО компаний.