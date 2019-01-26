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Александр Котов поздравил с 80-летием вице-спикера областного Собрания четвёртого созыва Леонида Кострицу

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от лица депутатов действующего созыва регионального парламента направил поздравительный адрес вице-спикеру областного Собрания четвёртого созыва Леониду Кострице, которому сегодня исполнилось 80 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Леонид Кострица был избран в Собрание в марте 2007 года по одномандатному округу № 20, в который входили Порховский, Плюсский и часть Стругокрасненского района. Придя в региональный парламент, Леонид Кострица – инженер-аграрий по образованию, имел за плечами многолетний опыт управленческой работы: более десяти лет с 1996 по 2007 годы был главой Порховского района, а ещё ранее возглавлял районную администрацию и сельскохозяйственное управление Порховского района, был председателем Локнянского райисполкома, руководил несколькими сельскохозяйственными предприятиями.

«В 2007 году, когда я начинал работать в качестве председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, плановая цифра областного бюджета была всего 9,9 млрд рублей, - вспоминает Леонид Кострица. – Мы все понимали, что средств недостаточно, но в приоритете было финансирование образования, здравоохранения и социальных расходов».

Леонид Кострица был одним из четырёх заместителей председателя Собрания, но  единственный, кто занимал эту должность на постоянной профессиональной основе – в случае отсутствия председателя именно на него возлагались полномочия спикера регионального парламента.

Отдельно Леонид Кострица вспоминает депутатскую работу в округе: «Это регулярные приёмы граждан – много было вопросов: кто-то ставил проблемы, которые требовали значительных финансовых затрат и времени для их решения, а кто-то приходил просто поговорить о каких-то житейских вопросах и получить разъяснения. Я очень рад, что удалось оказать ощутимую помощь в вопросах газификации своему Порховскому району, благо в 2007 году был принят областной закон о газификации».

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