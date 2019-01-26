Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников

18:05, 26 января 2019, ПАИ

Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения американских военных спутников, запущенных в 2014-2016 годах по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, эти аппараты предназначены для контроля космического пространства в интересах американских ВВС.

При этом в 2018 году помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинила Россию в испытаниях маневрирующих спутников, предположив, что это могут быть противоспутниковые аппараты.