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Политика

Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников

Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения американских военных спутников, запущенных в 2014-2016 годах по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, эти аппараты предназначены для контроля космического пространства в интересах американских ВВС.

При этом в 2018 году помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинила Россию в испытаниях маневрирующих спутников, предположив, что это могут быть противоспутниковые аппараты.

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