Благодаря Михаилу Ведерникову новосокольнический пенсионер получил новую квартиру

11:38, 26 января 2019, ПАИ

Михаил Лобанов со станции Выдумка в Новосокольническом районе получил ключи от новой квартиры, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В понедельник он заберет в МФЦ документы на право собственности и сможет вместе с младшей дочкой переезжать в комфортное жилье со всеми удобствами!» - написал глава региона.

«Всем, кто злорадствовал и писал, что власть плохая и ничего не делает, советую сделать что-нибудь хорошее и быть добрее. Попробуйте, вам понравится!» - добавил Михаил Ведерников. Он также выразил «искренние слова благодарности» «всем, кто не прошёл мимо, проявил сочувствие и участие».

Мужчина и его младшая дочь много лет жили в привокзальной пристройке на железнодорожной станции Выдумка Новосокольнического района без удобств. Служебное жилье было предоставлено супруге Михаила Лобанова во времена ее работы начальником станции. Старшие дочери живут со своими семьями неподалеку в собственных домах. Обращение с просьбой о помощи 82-летнему жителю Новосокольнического района было размещено на официальном портале ведерников.рф и в социальных сетях.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вопрос был оперативно проработан. Принято решение об оказании материальной помощи пожилому человеку для улучшения жилищных условий. Средства выделены из областного и муниципального бюджетов при содействии ОАО «РЖД», так как Михаил Лобанов более 40 лет проработал на железной дороге.