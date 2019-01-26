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Общество

Студенты колледжа искусств побывали в музее псковской полиции

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты колледжа искусств имени Римского-Корсакова познакомились с экспозицией  музея псковской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Директор музея Ирина Громова рассказала посетителям об истории зарождения полиции в России и Псковской области, обмундировании первых стражей порядка. Ребята узнали о подвигах сотрудников органов внутренних дел в  борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о трудном послевоенном периоде и героизме современных сотрудников полиции.

Гости ознакомились с подлинными документами, фотографиями. Большой интерес  вызвало у них оружие, в том числе именное. Особое внимание привлекла коллекция миниатюрных псковских храмов, изготовленных  из дерева ветераном войны и органов внутренних дел Сергеем Михайловичем Павловым. Не остались без внимания и  спортивные достижения полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты, представленные в экспозиции музея.

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