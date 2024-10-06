«Здравствуй, грусть»: способы борьбы с осенней хандрой назвали псковичам

18:00, 06 октября 2024, ПАИ

Как бороться с осенней хандрой, рассказал психолог-консультант Сергей Калинин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Обычно хандра наступает, когда предзимье, облетели все деревья, прошла золотая осень и наступили короткие световые дни. Сейчас ещё как-то рановато хандрить. Есть такой термин, как сезонная депрессия, хотя учёные и исследователи спорят, насколько это явление имеет место. Хотя, наверное, всё-таки есть определённая категория людей, для кого осень – это время грусти, хандры и прочего», – сказал психолог.

Любое состояние, которое возникает у человека, имеет смысл и свои причины. Грусть и печаль – обычная реакция на утрату и на то, что в жизни перестало существовать то, что радовало, добавил он.

«Если говорить про осеннюю хандру, то она возникает из-за того, что нет тепла, солнца, летних радостей, развлечений и удовольствий, а впереди зима, холода и только ещё более грустные вещи», – объяснил Сергей Калинин.

Он дал три универсальные рекомендации, которые помогут справиться с осенней хандрой.

«Первая рекомендация: не надо пытаться сразу как-то выключить и побороть это состояние. Надо, наоборот, принять его и сказать: «Здравствуй, грусть! Да, мне грустно, но я разрешаю себе погрустить. Разрешаю себе побыть в этом состоянии». Другое дело – сделать грусть комфортной: заварить чайку, кофейку, укрыться тёплым пледом, сесть в мягкое кресло, чтобы посмотреть на дождевые капельки за окном или на жёлтые листья. Постараться сделать грусть максимально комфортной и приятной», – отметил Сергей Калинин.

Ещё одна рекомендация для борьбы с осенней хандрой – физическая активность, добавил психолог.

«Понятно, что непогода и хочется не вылезать из тёплого пледа, но, по идее, наша энергия, жизненная сила, включая положительные эмоции, берётся из тела и от телесной энергии. Соответственно, надо всё-таки вытаскивать себя из-под пледа и применять посильную физическую активность. Если человек ходит в спортзал – прекрасно, если есть какой-то излюбленный вид спорта: бег, плавание, езда на велосипеде – тоже прекрасно. Чем больше физической активности, тем больше у нас будет внутренних ресурсов для того, чтобы переключить своё состояние на что-то более позитивное. Это тоже общая закономерность», – поделился Сергей Калинин.

Третья же рекомендация – альтернативные источники получения радости и положительных эмоций.

«Если какие-то летние способы получить радость становятся недоступными, например отдых на природе, купание в реке, то надо себе придумать какие-то альтернативные способы. Это может быть общение с друзьями, посещение спектаклей, выставок, кафе, мероприятий. Также это могут быть какие-то челленджи, которые мы придумываем с друзьями, сами себе, просто чтобы не заскучать и придумать себе какие-нибудь интересные активности», – заметил Сергей Калинин.

Рекомендации псковичам также дала врач-терапевт Альбина Ханбабаева. Она уточнила, что для преодоления осенней хандры стоит найти себе хобби: это могут быть спорт, йога, медитация, походы в тренажёрные залы, танцы, прочтение книг, просмотр фильм и прогулки. Также эксперт уточнила, что в рационе человека обязательно должны быть овощи и фрукты. Помимо этого, очень важно соблюдать питьевой режим – хотя бы полтора-два литра в день.