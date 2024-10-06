Более 4,5 тысячи педагогов работают в Псковской области

17:27, 06 октября 2024, ПАИ

4 526 учителей работает в школах Псковской области. Такие данные на начало 2023/2024 учебного года приводит Псковстат.

Из всего количества педагогов 90 % — женщины, при этом большинство учителей области (83 %) имеют высшее педагогическое образование.

30 % учителей трудятся с начальными классами, 13 % – педагогами русского языка и литература, 11 % – иностранного языка, а 9 % – математики. В среднем на каждого учителя приходится 15 школьников.

Добавим, что интервью с начальником управления образования администрации Пскова Геннадием Иойлевым читайте по ссылке. Он знает про школу всё: сколько в Пскове учащихся, почему нет бесплатных рабочих тетрадей, где заказывать учебники, как проверять школьное питание и общаться с родительской общественностью.