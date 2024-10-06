9 октября в кирхе в Печорах выступит органистка Екатерина Табакова

18:49, 06 октября 2024, ПАИ

9 октября в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах выступит органистка из Москвы Екатерина Табакова, сообщили ПАИ организаторы концерта.

В программе концерта: