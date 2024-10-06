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9 октября в кирхе в Печорах выступит органистка Екатерина Табакова

9 октября в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах выступит органистка из Москвы Екатерина Табакова, сообщили ПАИ организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами концерта

В программе концерта:

  • Николаус Брунс (1665–1697), прелюдия in G;
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750), прелюдия и фуга си минор, BWV 544;
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996), Basso ostinato (из концерта для органа № 2 «Полифоническая тетрадь»);
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847), соната № 3 ля мажор op. 65/3;
  • Георг Муффат (1653–1704), токката;
  • Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839–1901), пассакалия (из сонаты для органа № 8 ми минор, ор.132);
  • Юрий Буцко (1938–2015), интерлюдия (из «Первой Большой органной тетради»);
  • Зигфрид Карг-Элерт (1877–1933), симфонический хорал Jesu, meine Freude op.87 n.2 : II. Canzone, III. Fuga con Corale.
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