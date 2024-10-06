Сельхозярмарка прошла в Опочке

16:46, 06 октября 2024, ПАИ

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» прошла в Опочке в воскресенье, 6 октября, сообщает газета «Красный маяк».



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



Фото: Газета «Красный маяк»



















В этом году в ней приняло участие более 50 хозяйств, организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей.

На ярмарке были представлены молочная и мясная, хлебная и кондитерская продукция, овощи, фрукты, предметы народных промыслов, товары местных производителей и другое. Праздничную культурно-развлекательную программу для гостей ярмарки предложили работники Дома культуры.