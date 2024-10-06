Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
Участники российско-белорусской акции «Союзный десант» продолжают помогать жителям Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале акции.
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
-
Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
С 5 октября студенты проводят митинги на мемориалах, занимаются благоустройством общественно значимых пространств, оказывают адресную помощь местным жителям. Совсем скоро начнутся патриотические и профилактические занятия со школьниками.
Акция реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства образования Белоруссии, проектного офиса «Россия-Беларусь» и ПсковГУ.
Напомним, что акция проходит в рамках первого российско-белорусского слёта участников студенческих отрядов.
Газовики просят жителей микрорайона Паневик в Пскове обеспечить доступ специалистов к домовладениям
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Невельском муниципальном округе