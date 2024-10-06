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Общество

Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области

Участники российско-белорусской акции «Союзный десант» продолжают помогать жителям Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале акции.

  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»
  • Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области
    Фото: Телеграм-канал «Союзного десанта»

С 5 октября студенты проводят митинги на мемориалах, занимаются благоустройством общественно значимых пространств, оказывают адресную помощь местным жителям. Совсем скоро начнутся патриотические и профилактические занятия со школьниками.

Акция реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства образования Белоруссии, проектного офиса «Россия-Беларусь» и ПсковГУ.

Напомним, что акция проходит в рамках первого российско-белорусского слёта участников студенческих отрядов.

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