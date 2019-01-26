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Общество

Псковским росгвардейцам рассказали о «Дороге жизни»

Северо-Западном округе росгвардейцы проводят памятные мероприятия, посвященные 75-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, перед личным составом псковской Росгвардии выступила председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Борисовна Кривцова.

Росгвардейцы из первых уст услышали о том, как почти 900 дней осаждали Ленинград фашистские захватчики, как жили и работали в блокадном городе, о «Дороге жизни» через Ладожское озеро, как ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу.

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