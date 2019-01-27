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Общество

Как не замёрзнуть в холода, советуют псковичам специалисты

В связи с тем, что на территории Псковской области установилась морозная температура, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает меры предосторожности, которые нужно соблюдать на морозе.

«Длительное пребывание на морозе может создать риск для вашего здоровья. Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут тёплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без тёплых варежек, головного убора и шарфа. Стоит отказаться от металлических украшений», - рекомендуют в ГУ МЧС.

Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение даёт иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую его потерю. Следует воздержаться и от курения, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

«На улице не облизывайте губы и не мочите кожу. Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу», - советуют специалисты.

Рекомендуется при возможности ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город. Именно дети и пожилые люди больше всего подвержены переохлаждению. Отпуская ребёнка гулять на улице в мороз, нужно помнить, что каждые 15–20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.

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