Работу над документальным фильмом завершили сотрудники Пушкинского заповедника

17:25, 27 января 2019, ПАИ

Творческая группа сотрудников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершила работу над новым документальным фильмом «Под вашу сень, михайловские рощи...». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Фильм рассказывает о пребывании ссыльного Пушкина в псковском родовом имении в 1824—1826 годах. Он состоит из трёх частей: «Ссылочный невольник», «Поэзия — мой ангел-утешитель…», «Минувшее меня объемлет живо». «Зрители не только вновь перелистают страницы пушкинской биографии, вместившие в себя работу над «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым», приезд лицейского друга Ивана Пущина, знакомство с Анной Керн, но и увидят великолепные виды Пушкиногорья, множество музейных сокровищ из постоянных и временных экспозиций. Здесь достаточно упомянуть хотя бы, портрет Бориса Годунова, выполненный неизвестным художником в конце XVII столетия», - отметила Лидия Токарева.

Видеоряд сопровождён классическими музыкальными пьесами от Баха до Чайковского, а также подлинными народными инструментальными наигрышами и песнями, которые музейщики разучили под руководством известного фольклориста, доцента кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Ирины Поповой.

Автор сценария, режиссёр и ведущий фильма — Николай Алексеев, оператор — Денис Виноградов (оба заняты в музейной службе информации). В работу над картиной в той или иной мере были вовлечены хранители и смотрители всех мемориальных усадеб, а также многие другие сотрудники «Михайловского», подчеркнула Лидия Токарева. Отметим, что с тремя большими фрагментами фильма «Под вашу сень, михайловские рощи...» общей длительностью более 26 минут (при том, что полный хронометраж ленты — 01:07:49) можно познакомиться на официальном сайте музея, в разделе «Видеоматериалы».