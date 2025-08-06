Фасады Анастасиевской часовни обновили в Пскове
Фасады Анастасиевской часовни отремонтировали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
На этой неделе завершён косметический ремонт часовни Святой Анастасии, расположенной у Ольгинского моста. Часовня является ценным архитектурным памятником, так как была создана талантливым архитектором Алексеем Щусевым и расписана по эскизам художника Николая Рериха, отметили в пресс-службе.
Фасад очистили от плесени и зелени, обновили штукатурку в местах сколов, покрасили двери, стены и ставни. Работы завершили 5 августа, в день, когда был заложен первый камень часовни в 1911 году.
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