Выставочный комплекс в честь патриарха Тихона открылся в Псковском музее

18:44, 06 августа 2025, ПАИ

Новый выставочный комплекс, посвящённый патриарху Московскому и всея России Тихону (Беллавину), представили в пространстве выставки «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» в Псковском музее-заповеднике представили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В экспозицию вошли портрет Святителя и мемориальные предметы семьи Романовых. Проект приурочен к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона.

Центральное место в комплексе занимает портрет патриарха. Он выполнен членом Московского Союза художников, доцентом РПИ св. ап. Иоанна Богослова Филиппом Москвитиным в 2003 году. Ранее портрет уже выставлялся в рамках выставочного проекта «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков» во Дворе Постникова Псковского музея.

В витрине рядом с изображением можно увидеть уникальные вещи, принадлежавшие венценосной семье Романовых.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) установили на улице Советской в Пскове 4 августа.