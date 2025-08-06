Выставочный комплекс в честь патриарха Тихона открылся в Псковском музее
Новый выставочный комплекс, посвящённый патриарху Московскому и всея России Тихону (Беллавину), представили в пространстве выставки «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» в Псковском музее-заповеднике представили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В экспозицию вошли портрет Святителя и мемориальные предметы семьи Романовых. Проект приурочен к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона.
Центральное место в комплексе занимает портрет патриарха. Он выполнен членом Московского Союза художников, доцентом РПИ св. ап. Иоанна Богослова Филиппом Москвитиным в 2003 году. Ранее портрет уже выставлялся в рамках выставочного проекта «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков» во Дворе Постникова Псковского музея.
В витрине рядом с изображением можно увидеть уникальные вещи, принадлежавшие венценосной семье Романовых.
Ранее сообщалось, что памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) установили на улице Советской в Пскове 4 августа.
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