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Культура

Вечер старинных романсов пройдёт в Тригорском

Вечер старинных романсов состоится в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Зелёной гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Афиша: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Программа концерта включает произведения композиторов XIX и начала XX века – Александра Алябьева, Петра Булахова, Николая Харито, Леонида Малашкина, Василия Врангеля и других мастеров жанра.

Вечер соберёт на одной сцене лауреатов международных конкурсов и солистов Мариинского театра: Альбину Шарафутдинову (сопрано), Дарью Черний (меццо-сопрано), Павла Зубова (баритон), Олега Мицова (тенор), а также инструменталистов – виолончелиста Андрея Ефимовского и пианистку Яну Зубову.

Начало концерта запланировано на 16:00, продолжительность мероприятия – 1 час 20 минут.

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