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Общество

Итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи – 2025» подвели в Пскове

Стали известны итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи – 2025» в Пскове, сообщили организаторы.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

На участие в конкурсе поступило 47 заявок молодых поэтов из 23 регионов России и из Абхазии. Для оценки жюри отобрало работы 16 авторов. Критериями отбора стали поэтический уровень представленных произведений и личное присутствие авторов на фестивале «Словенское поле – 2025», так как конкурс не предусматривал заочное участие.

Первое место заняла Виктория Васильева (Псков), второе – Варвара Волкова (Санкт-Петербург) и Елисей Липатов (Чехов, Московская область). Также решением жюри специальными дипломами «Юное дарование» награждены Арина Иващенко (Красногорск, Московская область) и Радомир Корнеев (Москва).

Организаторы конкурса отметили, что Радомир Корнеев не смог принять участие в фестивале в связи с тем, что попал в ДТП незадолго до начала поэтического форума. Участники фестиваля пожелали юному поэту скорейшего выздоровления и новых творческих успехов.

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