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Культура

Международный центр Рерихов откроет выставку в Пскове

Юбилейная выставка Международного центра Рерихов, приуроченная к 150-летию Н. К. Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию Великой Победы, откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове 14 августа.

Фото: организаторы

Выставка «Н. К. Рерих. Мир через культуру» является совместным проектом Международного центра Рерихов, организаций «Три меча» и «Извара-15», Общества друзей Дома Н. К. Рериха в Острове. Экспозиция включает архивные фотографии на современных носителях, баннеры, книги и репродукции картин, посвящённые Н. К. Рериху и членам его семьи.

Открытие экспозиции состоится 14 августа в 18:00.

Ранее сообщалось, что выставочный комплекс в честь патриарха Тихона открылся в Псковском музее-заповеднике.

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