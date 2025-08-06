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Культура

Русская и австро-немецкая музыка прозвучит у стен Мирожского монастыря

Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в дендропарке Пскова 29 и 30 августа, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Для псковичей выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и солисты Мариинского театра Екатерина Савинкова и Роман Широких. Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Репников.

На первом концерте зрители услышат фрагменты музыки к балетам «Раймонда» Александра Глазунова, «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Ромео и Джульетта» Cергея Прокофьева и отрывки из симфонии № 5 Петра Чайковского.

Во второй фестивальный день артисты исполнят шедевры австро-немецкой классики.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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