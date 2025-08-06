Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставку по итогам российско-китайского пленэра откроют в Изборске

Международный пленэр с участием художников из России и Китая «Настоящая Россия» завершился в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»
  • Международный пленэр с участием художников из России и Китая
    Фото: музей-заповедник «Изборск»

На полторы недели Изборск стал пространством международного пленэра, каждый мастер работал в своём направлении. В пятницу, 8 августа, в 14:00 по итогам пленэра в музее-заповеднике откроется выставка «Настоящая Россия».

Всех ценителей искусства приглашают на торжественную церемонию открытия по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2025

Выставочный комплекс в честь патриарха Тихона открылся в Псковском музее
06 августа 2025

Пять лет вперёд: как в Псковской области проходит лето с Детсоветом
06 августа 2025

О статистике ДТП и правонарушениях несовершеннолетних на дороге поговорили на «Серебряном дожде». Главное
06 августа 2025

Более пяти тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области 1 сентября
06 августа 2025

Выставку по итогам российско-китайского пленэра откроют в Изборске
06 августа 2025

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики в Невельском районе
06 августа 2025

Карантин по повилике впервые ввели в Порховском районе
06 августа 2025

Билайн расширил возможности: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...