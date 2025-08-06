Выставку по итогам российско-китайского пленэра откроют в Изборске

17:50, 06 августа 2025, ПАИ

Международный пленэр с участием художников из России и Китая «Настоящая Россия» завершился в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

На полторы недели Изборск стал пространством международного пленэра, каждый мастер работал в своём направлении. В пятницу, 8 августа, в 14:00 по итогам пленэра в музее-заповеднике откроется выставка «Настоящая Россия».

Всех ценителей искусства приглашают на торжественную церемонию открытия по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.