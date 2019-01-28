Глава Минсельхоза РФ дал прогноз по урожаю зерна в 2019 году

19:48, 28 января 2019, ПАИ

Минсельхоз РФ предварительно прогнозирует урожай зерна в России по итогам 2019 года на уровне 108-110 млн тонн. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Теперь что касается прогнозов на урожай. Их, конечно, совсем рано делать, тем не менее мы можем говорить о том, что в 2019 году с учетом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108-110 млн тонн мы, наверное, иметь будем. Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее. В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн тонн пшеницы», - сказал Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что в 2018 году был собран достойный урожай – 112,9 млн тонн, и сейчас активно занимаются уже урожаем 2019 года.

Дмитрий Патрушев также подтвердил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду, который закончится в июне, и уточнил прогноз по экспорту пшеницы. «С учетом переходящих запасов, думаю, что сможем вывезти порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, если мне память не изменяет. И это, в принципе, цифры достаточно серьезные для нас, которые формируют серьезную экспортную выручку», - сказал он.

По словам главы Минсельхоза РФ, озимые культуры зерновых под урожай 2019 года засеяны на площади 17,7 млн гектаров. «По данным субъектов, порядка 90% всех площадей находится в хорошем состоянии. Ситуация с остальными станет известна уже после схода снежного покрова», - отметил Дмитрий Патрушев.

Таким образом, ситуация примерно соответствует прошлогодней, при этом ожидания по озимым более оптимистичные. В целом посевная площадь под зерновые в 2019 году составит около 80,5 млн гектаров, что на 1,2 млн больше, чем годом ранее, добавил министр.