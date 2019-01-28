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Экономика

Глава Минсельхоза РФ дал прогноз по урожаю зерна в 2019 году

Минсельхоз РФ предварительно прогнозирует урожай зерна в России по итогам 2019 года на уровне 108-110 млн тонн. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым (слева) и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергеем Данквертом. Фото: пресс-служба Кремля.

«Теперь что касается прогнозов на урожай. Их, конечно, совсем рано делать, тем не менее мы можем говорить о том, что в 2019 году с учетом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108-110 млн тонн мы, наверное, иметь будем. Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее. В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн тонн пшеницы», - сказал Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что в 2018 году был собран достойный урожай – 112,9 млн тонн, и сейчас активно занимаются уже урожаем 2019 года.

Дмитрий Патрушев  также подтвердил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду, который закончится в июне, и уточнил прогноз по экспорту пшеницы. «С учетом переходящих запасов, думаю, что сможем вывезти порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, если мне память не изменяет. И это, в принципе, цифры достаточно серьезные для нас, которые формируют серьезную экспортную выручку», - сказал он.

По словам главы Минсельхоза РФ, озимые культуры зерновых под урожай 2019 года засеяны на площади 17,7 млн гектаров. «По данным субъектов, порядка 90% всех площадей находится в хорошем состоянии. Ситуация с остальными станет известна уже после схода снежного покрова», - отметил Дмитрий Патрушев.

Таким образом, ситуация примерно соответствует прошлогодней, при этом ожидания по озимым более оптимистичные. В целом посевная площадь под зерновые в 2019 году составит около 80,5 млн гектаров, что на 1,2 млн больше, чем годом ранее, добавил министр.

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