Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали сотрудники ГИБДД в Великих Луках и Опочке

11:41, 29 января 2019, ПАИ

В Великих Луках и Опочке сотрудники ГИБДД выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 января вечером в Великих Луках на улице Туристов дорожные полицейские остановили «Газель», которой управлял 38-летний нетрезвый великолучанин. А 28 января ночью в Великих Луках у дома на улице Ботвина они остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 23-летний молодой человек в нетрезвом состоянии.

В тот же день в Опочке на улице Гребеневской был задержан 40-летний нетрезвый житель Опочецкого района на автомобиле «Нива Шевроле».

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, добавили в ведомстве.