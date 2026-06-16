Министр туризма Псковской области стала гостьей эфира на радио «Серебряный дождь». Главное

17:26, 16 июня 2026, ПАИ

Министр туризма Псковской области Марина Егорова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 июня. Речь шла о состоянии региональной сферы туризма, об успехах, рекордах и возникающих проблемах.

Главное:

- На международном форуме «Путешествуй» на стенде Псковской области были представлены автомобильные маршруты по региону.

- Эти маршруты можно найти на национальном туристическом портале «Путешествуй в РФ».

- Разработанный межрегиональный пушкинский маршрут (Псковская и Ленинградская области, Санкт-Петербург) находится в Минэкономразвития РФ и ожидает присвоения статусу национального маршрута.

- С начала открытия сезона в мае услугами «Инии» воспользовалось три тысячи человек. В прошлом году за весь сезон её пассажирами стали шесть тысяч человек.

- Число бронирований билетов в Псковскую область в 2025 году выросло на 24%, бронирование отелей увеличилось на 37%.

- 4,7 млрд рублей составил доход средств размещения в Псковской области в 2025 год, это на 17% больше, чем годом ранее.

- Турпоток растёт не только в привычные локации – Печоры, Изборск, Пушкинские Горы, но и в Себежский, Пустошкинский, Гдовский районы, привела пример министр.

- 119 номеров от трёх до пяти звезд появилось в регионе в 2025 году.

- Эксперты говорят о необходимости появления в регионе к 2030 году ещё 2500 номеров.

- Турбазы Псковской области на это лето забронированы полностью.

- Всего 230 экскурсоводов в Псковской области прошли аттестацию.

- В турсфере есть потребность в горничных, администраторах, поварах. В регионе запущена программа развития кадрового потенциала туротрасли. В апреле прошёл первый обучающий курс. 19 человек получили аттестаты горничных. Ещё один семинар закончился недавно во взаимодействии с Президентской академией в Санкт-Петербурге, аттестаты получили пять горничных и 20 администраторов.

- Для молодёжи минтуризма Псковской области проводит профориентированные экскурсии.

- Псковский министр туризма поделилась с путешественниками личной рекомендацией.