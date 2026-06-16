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Общество

Министр туризма Псковской области стала гостьей эфира на радио «Серебряный дождь». Главное

Министр туризма Псковской области Марина Егорова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 16 июня. Речь шла о состоянии региональной сферы туризма, об успехах, рекордах и возникающих проблемах.

Главное:

- На международном форуме «Путешествуй» на стенде Псковской области были представлены автомобильные маршруты по региону.

- Эти маршруты можно найти на национальном туристическом портале «Путешествуй в РФ».

- Разработанный межрегиональный пушкинский маршрут (Псковская и Ленинградская области, Санкт-Петербург) находится в Минэкономразвития РФ и ожидает присвоения статусу национального маршрута.

- С начала открытия сезона в мае услугами «Инии» воспользовалось три тысячи человек. В прошлом году за весь сезон её пассажирами стали шесть тысяч человек.

- Число бронирований билетов в Псковскую область в 2025 году выросло на 24%, бронирование отелей увеличилось на 37%.

- 4,7 млрд рублей составил доход средств размещения в Псковской области в 2025 год, это на 17% больше, чем годом ранее.

- Турпоток растёт не только в привычные локации – Печоры, Изборск, Пушкинские Горы, но и в Себежский, Пустошкинский, Гдовский районы, привела пример министр.

- 119 номеров от трёх до пяти звезд появилось в регионе в 2025 году.

- Эксперты говорят о необходимости появления в регионе к 2030 году ещё 2500 номеров.

- Турбазы Псковской области на это лето забронированы полностью.

- Всего 230 экскурсоводов в Псковской области прошли аттестацию.

- В турсфере есть потребность в горничных, администраторах, поварах. В регионе запущена программа развития кадрового потенциала туротрасли. В апреле прошёл первый обучающий курс. 19 человек получили аттестаты горничных. Ещё один семинар закончился недавно во взаимодействии с Президентской академией в Санкт-Петербурге, аттестаты получили пять горничных и 20 администраторов.

- Для молодёжи минтуризма Псковской области проводит профориентированные экскурсии.

- Псковский министр туризма поделилась с путешественниками личной рекомендацией.

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