Народный фронт запустил опрос о качестве жизни и реализации нацпроектов

17:27, 16 июня 2026, ПАИ

«Народный фронт» запускает новый опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

«Расскажите нам, изменилась ли сфера здравоохранения в вашем регионе? А в какую сторону? Оплата ЖКХ соответствует качеству? Знаете ли вы о мерах поддержки и пользуетесь ли ими? Легко ли было их оформить?» – на эти и другие вопросы организаторы предлагают ответить в опросе на сайте Народного фронта.

Прохождение займёт не более 10 минут. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложит лично президенту России Владимиру Путину о результатах опроса.