Народный фронт запустил опрос о качестве жизни и реализации нацпроектов
«Народный фронт» запускает новый опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.
«Расскажите нам, изменилась ли сфера здравоохранения в вашем регионе? А в какую сторону? Оплата ЖКХ соответствует качеству? Знаете ли вы о мерах поддержки и пользуетесь ли ими? Легко ли было их оформить?» – на эти и другие вопросы организаторы предлагают ответить в опросе на сайте Народного фронта.
Прохождение займёт не более 10 минут. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложит лично президенту России Владимиру Путину о результатах опроса.
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