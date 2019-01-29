Выполнение программы капремонта в трех районах Псковской области проверили активисты «Единой России»

14:13, 29 января 2019, ПАИ

Активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проверили выполнение программы капитального ремонта в Псковской области. С 25 по 28 января они побывали в Великолукском, Усвятском и Куньинском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В первую очередь общественники посетили объекты, отремонтированные за прошедшие два года. «Серьезных замечаний нет, - сообщил региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. – Некоторые жители высказывают мнение о необходимости комплексного подхода к проведению работ. Однако, я думаю, не всегда это целесообразно, поскольку конструктивные элементы имеют разный срок эксплуатации».

Кроме того, контролеры пообщались с жильцами многоквартирных домов, обновить которые планируется в наступившем году. Во время разговора выяснилось, что многие недостаточно информированы о предстоящем капитальном ремонте, которого между тем ждут с нетерпением, рассказал Алексей Кириллов и добавил, что исключением является Великолукский район, где хорошо налажена обратная связь муниципальной власти с населением.

Параллельно активисты партпроекта оценивали деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Некоторые жители, с которыми приходилось вести диалог, оказались не в курсе проведения «мусорной» реформы. Что касается непосредственно работы регоператора, могу сказать, что свалок мы не обнаружили», - подвел итог Алексей Кириллов.

Информация о выявленных в ходе мониторинга недочетах будет направлена в Фонд капитального ремонта Псковской области и региональному оператору по обращению с ТКО. «Подобные выезды в рамках общественного контроля важны и нужны, и в дальнейшем мы планируем проверить ситуацию в остальных районах», - заключил куратор «Школы грамотного потребителя».