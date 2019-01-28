«Лыжня России» пройдёт в Островском районе 9 февраля

12:39, 29 января 2019, ПАИ

37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Островском районе на спортивной базе «Юность» 9 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В 11:20 состоится официальное открытие «Лыжни России», в 12:00 будет дан старт первым гонкам. По традиции в соревновании смогут принять участие как любители, так и профессионалы, и ветераны лыжного спорта.

Участники «Лыжни России — 2019» будут соревноваться на 4 основных дистанциях. Мальчикам и девочкам 2010 года рождения и моложе предстоит преодолеть 2 километра трассы. Для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе будет подготовлена дистанция в 5 километров. Самая протяженная дистанция (10 километров) — для мужчин и женщин 2000 года рождения и старше.

Впервые в этом году все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на старт благотворительной гонки, протяженность которой составит 2 тысячи 19 метров. Для участия в этом забеге каждый должен внести свою лепту и принести небольшую игрушку, которые потом будут вручены самым лучшим юным лыжникам или переданы в детские дома региона.

Кроме того, впервые для участников соревнования с 4 по 7 февраля будет открыта и электронная регистрация. Подать заявку на участие можно на портале здесь>>>

«Лыжня России» — самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие практически все субъекты Российской Федерации. Цель соревнований — привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Организаторами 37-й «Лыжни России» в Псковской области выступает региональный комитет по спорту, региональный Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону, органы исполнительной власти Островского района при поддержке министерства спорта Российской Федерации.