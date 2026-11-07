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На огневом рубеже: псковские полицейские определили лучших стрелков

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди личного состава прошли в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и были посвящены памяти лейтенанта милиции Сергея Шмоткина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино более 50 человек из 18 команд показали своё мастерство владения пистолетом Макарова. В командном зачёте победу одержали сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

Второе место – у команды отдельной специализированной роты ДПС управления и почётное третье место завоевала команда управления по работе с личным составом УМВД.

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