На огневом рубеже: псковские полицейские определили лучших стрелков

16:01, 07 ноября 2026, ПАИ

Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди личного состава прошли в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и были посвящены памяти лейтенанта милиции Сергея Шмоткина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино более 50 человек из 18 команд показали своё мастерство владения пистолетом Макарова. В командном зачёте победу одержали сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

Второе место – у команды отдельной специализированной роты ДПС управления и почётное третье место завоевала команда управления по работе с личным составом УМВД.