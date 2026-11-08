Региональный Кубок по спортивной аэробике проходит в Пскове

09:13, 08 ноября 2026, ПАИ

Кубок Псковской области по спортивной аэробике проходит в спорткомплексе «Электрон» в Пскове 8 ноября. Об этом сообщает Федерация спортивной аэробики Псковской области.

Спортсмены разыграют медали в индивидуальных выступлениях, смешанных парах, трио, группах из пяти человек, танцевальной гимнастике и на гимнастической платформе.

Состязания начались с индивидуальных выступлений. В 11:00 стартуют смешанные пары. Завершится день соревнованиями на гимнастической платформе, после чего в 19:15 пройдёт награждение.