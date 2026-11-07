Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат Псковской области по пикболу стартовал в Писковичах

Чемпионат Псковской области по пикболу стартовал сегодня, 7 ноября, в Академии тенниса Пскова в Писковичах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В соревнованиях участвуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. Чемпионат проводится в олимпийском формате с дополнительным туром. По положению заявлены турниры в мужской и женской одиночках, а также микст, но если появится свободное время, организаторы добавят для участников парный разряд.

«Пикбол почти не требует специальных навыков. Ракетки как для настольного тенниса, но чуть больше. Мячик от флорбола. Если зайдёт, то хорошо. В перспективе это можно запустить в школьных залах. В обычном зале хватает пространства, чтобы поставить четыре площадки для пикбола. Интересная история», – отмечал ранее президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Георгий Пономарёв объяснил, что поможет привлечь людей к массовому спорту
09 ноября 2026

ФК «Псков» не вышел из группы финального этапа Третьей лиги
09 ноября 2026

«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги
09 ноября 2026

Гендиректор «Луки-Энергии» ответил на слухи о задержке зарплат в клубе
09 ноября 2026

Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом
09 ноября 2026

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории
09 ноября 2026

Пскович Сакадеев выиграл кубок Медийной футбольной лиги
09 ноября 2026

Детскую спортплощадку по проекту ТОС обустроили в Новоржеве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...