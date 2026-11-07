Чемпионат Псковской области по пикболу стартовал в Писковичах

13:10, 07 ноября 2026, ПАИ

Чемпионат Псковской области по пикболу стартовал сегодня, 7 ноября, в Академии тенниса Пскова в Писковичах. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. Чемпионат проводится в олимпийском формате с дополнительным туром. По положению заявлены турниры в мужской и женской одиночках, а также микст, но если появится свободное время, организаторы добавят для участников парный разряд.

«Пикбол почти не требует специальных навыков. Ракетки как для настольного тенниса, но чуть больше. Мячик от флорбола. Если зайдёт, то хорошо. В перспективе это можно запустить в школьных залах. В обычном зале хватает пространства, чтобы поставить четыре площадки для пикбола. Интересная история», – отмечал ранее президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.