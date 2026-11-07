Региональные соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове

12:00, 07 ноября 2026, ПАИ

Региональные соревнования по кикбоксингу, посвящённые памяти сотрудников управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, проходят в псковском парке «Простория». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Среди организаторов соревнований – министерство спорта Псковской области, Федерация кикбоксинга региона, Псковский филиал Российского союза боевых искусств, а также благотворительный фонд поддержки ветеранов и сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа».

Соревнования проводятся в дисциплине «фулл-контракт» в четырёх возрастных группах и в дисциплине «лайт-контакт» среди юношей и девушек от 10 до 12 лет. В рамках состязаний также будут проводиться матчевые встречи в дисциплине «лайт-контакт».

Турнир в личном зачёте проходит по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Двое проигравших в полуфинальных схватках делят третье место. Победителей и призёров наградят медалями и дипломами.