Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Региональные соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове

Региональные соревнования по кикбоксингу, посвящённые памяти сотрудников управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, проходят в псковском парке «Простория». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Афиша: организаторы соревнований

Среди организаторов соревнований – министерство спорта Псковской области, Федерация кикбоксинга региона, Псковский филиал Российского союза боевых искусств, а также благотворительный фонд поддержки ветеранов и сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа».

Соревнования проводятся в дисциплине «фулл-контракт» в четырёх возрастных группах и в дисциплине «лайт-контакт» среди юношей и девушек от 10 до 12 лет. В рамках состязаний также будут проводиться матчевые встречи в дисциплине «лайт-контакт».

Турнир в личном зачёте проходит по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. Двое проигравших в полуфинальных схватках делят третье место. Победителей и призёров наградят медалями и дипломами.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Георгий Пономарёв объяснил, что поможет привлечь людей к массовому спорту
09 ноября 2026

ФК «Псков» не вышел из группы финального этапа Третьей лиги
09 ноября 2026

«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги
09 ноября 2026

Гендиректор «Луки-Энергии» ответил на слухи о задержке зарплат в клубе
09 ноября 2026

Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом
09 ноября 2026

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории
09 ноября 2026

Пскович Сакадеев выиграл кубок Медийной футбольной лиги
09 ноября 2026

Детскую спортплощадку по проекту ТОС обустроили в Новоржеве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...