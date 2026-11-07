Межрегиональные соревнования по спортивному туризму проходят в посёлке Сосновый Бор

14:18, 07 ноября 2026, ПАИ

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проходят в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Соревнования организовали 7 и 8 ноября, в них принимает участие около 100 спортсменов из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей и из Санкт-Петербурга, пишет газета «Призыв».

Параллельно проходит областной турнир «Золотая восемь», в котором принимает участие около 170 человек. Псковскую область на соревнованиях представляют спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа.

Участников приветствовали депутат Законодательного Собрания Псковской области Дарья Козьякова и начальник отдела (комендант пограничной комендатуры) в Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Левицкий.

Почётное право поднять флаг России предоставили ученице Кузнецовской средней школы Марине Борейко. Творческие номера подарили барабанщицы Идрицкой и Себежской средних школ и танцевальный коллектив «Дива».

Участникам соревнований предстоит преодолеть навесные переправы, спуски, подъём по скалодрому, а также вертикальный подъём и спуск по наклонной навесной переправе. Победители определятся по наименьшему времени прохождения дистанций.

Как отметили в редакции газеты, самая взрослая участница областных соревнований – заместитель начальника отдела капитан таможенной службы Мария Луканидина из Себежа.