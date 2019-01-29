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Общество

Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов

Псковская область заняла 55-е место в рейтинге популярных у туристов регионов России, составленном аналитическим агентством ТурСтат по итогам 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации представители ТурСтата, в 2018 году Псковскую область посетили 400 тысяч туристов: на 15% больше, чем годом ранее. Рейтинг был составлен по результатам анализа статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году.

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В топ-20 популярных туристических направлений России в прошлом году вошли Москва (более 23,5 млн туристов), Краснодарский край (более 17 млн туристов), Подмосковье (15 млн), Санкт-Петербург (8,5 млн), Крым (6,8 млн), Приморье (более 5 млн), Владимирская область (более 5 млн), Ярославская область (3,8 млн), Татарстан (3,4 млн), Тюменская область (3,1 млн), Ленинградская область (3 млн), Вологодская область (2,9 млн), Башкирия (более 2,5 млн), Калужская область (более 2,5 млн), Алтайский край (2,2 млн), Астраханская область (2,1 млн), Республика Горный Алтай (2,1 млн), Иркутская область (более 1,6 млн), Калининградская область (более 1,5 млн) и Ставропольский край (1,5 млн).

По данным ТурСтат, самые высокие темпы роста туризма в 2018 году продемонстрировали Ленинградская область (+50% к 2017 году) и Крым (+28%).

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