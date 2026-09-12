Кластер для семейного отдыха создали активисты на набережной в Палкино

22:41, 12 сентября 2026, ПАИ

Очередной обновлённый участок набережной в Палкино осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в муниципалитет. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Благодаря программе ФКГС президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициативе ТОС и местных инвесторов на набережной удалось создать настоящий кластер для семейного отдыха, отметил губернатор.

«На пустовавшей прежде территории проделана большая работа. Здесь создали необычную площадку с использованием декоративных габионов, установили столы и скамейки, лестницу для спуска по склону, проложили дорожки из брусчатки и посеяли газон», – рассказал он.

Сами жители уже оценили пространство и назвали его «каменной набережной»

Также глава Палкинского округа Ольга Потатова поделилась планами: в перспективе вся береговая линия станет единой непрерывной зоной отдыха.

К работе уже подключился инвестор, также будут задействованы механизмы инициативного бюджетирования, гранты ТОС.

«Главное – мыслить комплексно. В ближайшее время проведём семинар, покажем на конкретных примерах, как нужно планировать преобразование территорий на годы вперёд. Уверен, это будет полезно и интересно нашим муниципальным командам», – заключил Михаил Ведерников.