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Общество

Какую практическую пользу приносят форумы КСВО регионам, объяснила Юлия Белехова

Что окружные форумы КСВО дают регионам на практике и какие успешные решения и механизмы поддержки удаётся масштабировать на всю страну, рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Фото из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ

«Мы сегодня с вами на форуме слышали про проекты федеральные, в том числе «От солдата России – юному патриоту страны». Нужно глаза в глаза и душой рассказать, про что, для чего, для кого этот проект. И сегодня равнодушных в зале не было. И я точно уверена, что все субъекты, которые сегодня здесь присутствовали, все военнослужащие, которые сегодня здесь были, подключатся к этому проекту, чтобы у каждого юного патриота страны было письмо от солдата России. Про проект «Земля памяти», про проекты нужно рассказывать человеческим языком – именно их смысл, понимание, ценности. Для этого нужны форумы», – подчеркнула руководитель комитета.

Она также добавила, что форумы являются площадкой для обмена опытом: «Это, конечно, обмен лучшими практиками. Мало того, это не просто форум, где мы рассказываем, чем занимаемся. Сегодня здесь работают профессиональные психологи, духовенство, юристы, непосредственно службы, которые занимаются вопросами граждан, обращениями и будут сегодня здесь принимать людей. То есть это в том числе и работа, практика, решение конкретных вопросов».

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