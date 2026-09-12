Какую практическую пользу приносят форумы КСВО регионам, объяснила Юлия Белехова

22:18, 12 сентября 2026, ПАИ

Что окружные форумы КСВО дают регионам на практике и какие успешные решения и механизмы поддержки удаётся масштабировать на всю страну, рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Мы сегодня с вами на форуме слышали про проекты федеральные, в том числе «От солдата России – юному патриоту страны». Нужно глаза в глаза и душой рассказать, про что, для чего, для кого этот проект. И сегодня равнодушных в зале не было. И я точно уверена, что все субъекты, которые сегодня здесь присутствовали, все военнослужащие, которые сегодня здесь были, подключатся к этому проекту, чтобы у каждого юного патриота страны было письмо от солдата России. Про проект «Земля памяти», про проекты нужно рассказывать человеческим языком – именно их смысл, понимание, ценности. Для этого нужны форумы», – подчеркнула руководитель комитета.

Она также добавила, что форумы являются площадкой для обмена опытом: «Это, конечно, обмен лучшими практиками. Мало того, это не просто форум, где мы рассказываем, чем занимаемся. Сегодня здесь работают профессиональные психологи, духовенство, юристы, непосредственно службы, которые занимаются вопросами граждан, обращениями и будут сегодня здесь принимать людей. То есть это в том числе и работа, практика, решение конкретных вопросов».