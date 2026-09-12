Михаил Ведерников отметил активность членов ТОС в Печорах

20:54, 12 сентября 2026, ПАИ

Благоустроенный двор дома № 1 по улице Сельская, который преобразился благодаря активистам ТОС, осмотрел губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Печоры. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Местные жители здесь одними из первых организовали ТОС и трижды побеждали в областном конкурсе проектов, преобразив территорию и оправдав название своего ТОС — «Уютный дворик».

Председатель ТОС Галина Бистрова провела для гостей экскурсию по всем оборудованным локациям. Здесь есть места отдыха для пожилых людей и игровые зоны для детей.

«Замечательно, когда благодаря инициативам жителей реализуются проекты, используя все возможности территории», - отметил губернатор, призвав жителей продолжать участвовать в конкурсах.

Также глава региона встретился с жительницей этого дома, ребенком войны Галиной Седовой. Она поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание к ветеранам, за поздравления с Днем Победы, поделилась воспоминаниями о трудном детстве и пожелала главе региона крепкого здоровья и семейного благополучия.

Кроме того, Валерий Зайцев обратил внимание губернатора на участок улицы Сельской, который требует ремонта и о котором давно просят жители. Михаил Ведерников внимательно выслушал просьбу, осмотрел проблемную зону и пообещал помочь с решением вопроса.