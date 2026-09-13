Гастрофестиваль кухни народов России прошёл в Островском районе

00:00, 13 сентября 2026, ПАИ

Гастрономический фестиваль кухни народов России «Хоровод дружбы» прошёл на базе спортивного-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Об этом пишет газета «Островские вести».

Открывая фестиваль, глава округа Дмитрий Быстров отметил, что именно на общей трапезе мы лучше узнаём друг друга, учимся ценить традиции соседей и осознаём, как многое нас объединяет.

«Наш «Хоровод дружбы» – это отражение того, что когда мы вместе, наша жизнь становится богаче, ярче и вкуснее», – подчеркнул он.

В состав жюри кулинарного конкурса вошли председатель правления Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, помощник губернатора, ветеран СВО Михаил Каратыш и депутат Собрания Островского округа Николай Григорьев.

Свои кулинарные шедевры на праздник привезли десять команд, в том числе из Невеля и Порхова. Участники угощали гостей салатами, овощными нарезками, фруктами, бутербродами, пирогами и сытными пирожками, напоминающими о беззаботном детстве и о наших заботливых бабушках, блины с разнообразной начинкой. Также, помимо плова, присутствующие попробовали горячие щи, солянку, копчёную рыбу и многое другое.

По итогам кулинарного конкурса победила команда из Островского дома спорта и творчества «Русский дух».

По окончании торжественной части состоялся большой концерт, где перед зрителями выступили местные и приезжие артисты.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.