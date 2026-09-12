Кратковременные дожди и до +21 прогнозируют в Псковской области 13 сентября

21:19, 12 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +7 до +12 градусов, на юго-востоке ожидается до +4 градусов, днём синоптики прогнозируют от +16 до +21 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове ночью ожидается кратковременный дождь, днём – без существенных осадков. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днём – от +18 до +20 градусов.