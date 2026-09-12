Механизм снижения платы за плохую работу УК предложили упростить в России

23:03, 12 сентября 2026, ПАИ

Механизм снижения платы управляющей компании из-за некачественного содержания многоквартирного дома предложил упростить зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас у жильцов есть возможность снижения платы за некачественную работу УК, но на практике зачастую приходится самостоятельно фиксировать нарушение, обращаться в УК, добиваться составления актов, а затем отдельно требовать уменьшения платы. Если нарушение уже подтверждено, процедура должна работать значительно проще, считает Александр Алексеенко.

«Если установлено, что необходимые работы не выполнялись или общее имущество содержалось ненадлежащим образом, уменьшение платы должно происходить максимально автоматически», – заявил он и добавил, что человек не должен несколько раз доказывать одно и то же.