Центр адаптивной физкультуры и спорта планируется построить в Печорах за два года

21:39, 12 сентября 2026, ПАИ

Центр адаптивной физкультуры и спорта будет построен в Печорах на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Его проект представила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его визита в Печоры руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Главу региона сопровождали председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Губернатор отметил, что проект предполагается реализовать в течение двух лет на двух территориях – в Печорах и Пскове, но основную работу нужно делать уже сейчас.

Напомним, что тема поддержки ветеранов СВО была поднята Михаилом Ведерниковым на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле на минувшей неделе. Инициатива губернатора по созданию центра адаптивных видов спорта получила поддержку главы государства.

«Сегодня ветераны занимаются разными видами спорта, завоёвывают медали на соревнованиях различного уровня. Очень важно их в этом поддержать, дать точку опоры, от которой они смогут оттолкнуться к новым вершинам в мирной жизни. Появление такого центра в регионе станет знаковой историей, востребованность учреждения не вызывает сомнений», – уверена Надежда Васильева.

Ранее развитие спортивной инфраструктуры Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и министр спорта России Михаил Дегтярёв.