За незаконные договоры по очистке полигона ТБО бывший и. о. главы плюсского «Сервиса» заплатит штраф

09:29, 30 января 2019, ПАИ

УФАС России по Псковской области оштрафовало бывшего и. о. директора МУП Плюсского района «Сервис» на 30 тысяч рублей за нарушения в сфере закупок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» бывший и. о. директора муниципального предприятия «Сервис» заключил договоры на выполнение работ по очистке полигона твердых бытовых отходов на общую сумму более 300 тыс. рублей без использования конкурентных способов определения поставщиков, что повлекло необоснованное сокращение числа участников закупки.