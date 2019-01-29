Товары к новому учебному году в 2018 году подорожали в среднем на 23%

09:09, 30 января 2019, ПАИ

Средний чек на покупку товаров к новому учебному году вырос в июле 2018 года на 23% по сравнению с 2017 годом. Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тысячи рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных Сбербанка «ОФД Платформа».

Самая высокая стоимость зафиксирована у школьной формы, которая в среднем обходилась в 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. Самый значительный рост наблюдался у цены на детские футболки — на 77% до 390 рублей, а также на настольные лампы — на 42% до 330 рублей.

В Ростовской и Костромской областях, в республиках Мордовия, Хакасия и Чечня спрос подскочил более чем в три раза. Больше всего на школьные принадлежности потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии, где средний чек превышал 3,5 тыс. рублей.

В Минэкономразвития отметили, что в июле 2018 года стоимость одежды для детей школьного возраста выросла на 2,4%. Такая динамика ниже показателя инфляции, которая составила 2,5%. В ведомстве добавили, что по школьным товарам рост цен в годовом выражении замедляется.