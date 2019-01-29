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Общество

Дома, баня, автомобиль и отходы горели в Псковской области за прошедшие сутки

29 января в 18:15 в Печорах на улице Совхозной сгорел жилой дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 18:50 в Усвятах на улице Грибакиных в нежилом доме пожар повредил обои из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. В 20:47 в деревне Демешкино Горайской волости Островского района изнутри выгорела баня, огонь также повредил кровлю на площади 10 квадратных метров. Причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли дом и хозяйственные постройки.

Сегодня, 30 января, в 5:08 на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района в результате возможного поджога огонь повредил лакокрасочное покрытие капота автомобиля Audi.

За минувшие сутки было зарегистрировано также 4 факта возгорания мусора. Так, 29 января в 16:25 в Печорах на улице Рижской на открытой территории загорелся мусор. Позже в 19:51 поступило сообщение о горении мусора в контейнере в Великих Луках на улице Гастелло. 

30 января в 0:57 в Невеле на улице Михайлова на лестничной площадке многоквартирного двухэтажного жилого дома сгорел мусор на площади 1 квадратный метр. В 2:16 в Гдове на улице Молохова в неэксплуатируемом строении также сгорел мусор на площади 10 квадратных метров. Причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пострадавших в результате пожаров нет, добавили в ведомстве.

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