Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»

11:07, 30 января 2019, ПАИ

Сегодня, 30 января, в Псковской области, как и в других регионах Северо-Запада России, фиксируется большое количество телефонных сообщений об угрозе минирования учреждений образования и социальной сферы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, каждое такое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий.

Все задействованные силы и средства выполняют свои задачи чётко и в установленные сроки. Ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий, на данный момент, не подтвердилось. К розыску «телефонных террористов» подключились правоохранительные органы.

Напомним, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, повлечет за собой назначение наказания в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев), либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

За указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, возможно наступление ответственности в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет) либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлечет за собой наложение штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.