0
11:07
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
17:32
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
18:05
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
09:19
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
13:00
История одного банкротства
11:17
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Еще новости
Происшествия

Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»

Сегодня, 30 января, в Псковской области, как и в других регионах Северо-Запада России, фиксируется большое количество телефонных сообщений об угрозе минирования учреждений образования и социальной сферы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, каждое такое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий.

Все задействованные силы и средства выполняют свои задачи чётко и в установленные сроки. Ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий, на данный момент, не подтвердилось. К розыску «телефонных террористов» подключились правоохранительные органы.

Напомним, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, повлечет за собой назначение наказания в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев), либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

За указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, возможно наступление ответственности в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет) либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлечет за собой наложение штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
30 января 2019
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
28 января 2019
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
26 января 2019
Наблюдатели зафиксировали массовые маневры американских военных спутников
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание
24 января 2019
Наиболее вероятной причиной пожара в Доме Сафьянщикова в Пскове названо короткое замыкание 2
История одного банкротства
23 января 2019
История одного банкротства 2
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
23 января 2019
ОЭЗ «Моглино» и SCHNEIDER GROUP проведут совместную презентацию в Санкт-Петербурге
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове
23 января 2019
Горит дом Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове 4

Идет загрузка...