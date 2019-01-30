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Общество

Число получателей компенсации расходов на капремонт расширят в Псковской области

Изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» поддержали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января.

Представитель прокуратуры пояснил, что поправок изменений связано с вступлением в силу с 1 января 2019 года изменений в статью 169 Жилищного кодекса РФ. Согласно им, «законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление соответствующей компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет, не только проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (как в настоящее время), но проживающим в составе семьи, состоящей из неработающих инвалидов I и (или) II групп».

Представленный законопроект, по словам представителя надзорного органа, устанавливает данную меру соцзащиты для совместно проживающих в составе семьи граждан, достигших возраста семидесяти лет и более, и неработающих инвалидов I и (или) II групп.

Руководитель областного комитета по соцзащите Армен Мнацаканян пояснил, что 93% расходов возьмет на себя федеральный бюджет, а 7% - региональный. «В прошлый раз мы этот вопрос не стали рассматривать - ждали бумагу из Минфина, а надо было ждать бумагу из Минстроя. Они нам сказали, что средства выделят из федерального бюджета», - подтвердил председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

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