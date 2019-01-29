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Экономика

Часть полномочий в области градостроительной деятельности переданы псковскому КУГИ

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию согласовал внесение в региональный закон изменений, касающихся передачи полномочий в области градостроительной деятельности. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое состоялось сегодня, 30 января.

Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева рассказала, что проект закона подготовлен в целях приведения законодательства области в соответствие со статьями 1, 20, 24, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета по АПК Андрей Козлов уточнил, будут ли переданы КУГИ полномочия по территориальному планированию. Лариса Васильева ответила, что по факту это уже произошло.

Председатель Комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что полномочия по территориальному планированию сейчас разделили на два блока. Один остался комитете, которым он руководит, а второй ушел в КУГИ, поскольку он непосредственно связан с землей.

Андрей Козлов поинтересовался, что как будет справляться КУГИ, где этот блок закреплен за одним человеком, тогда как в комитете по экономическому развитию их целых три.

Лариса Васильева заверила, что ее подчиненные будут стараться, задача поставлена.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева заметила, что есть БТИ, которое будет заниматься полномочиями в части тех, которые требуют перераспределения. Она добавила, что у нее не вызывает опасений перераспределение этих полномочий, коррупционных составляющих также не замечено.

Начальник правового отдела областного Собрания Любовь Цибулькина пояснила, что возможно принять законопроект без заключения прокуратуры, поскольку коррупциногенного фактора нет - два органа исполнительной власти просто делят между собой полномочия.

Депутат Антон Минаков спросил, когда будет готово заключение прокуратуры.

Представитель прокуратуры сообщил, что завтра, 31 января, письмо будет представлено в Псковское областное Собрание, и отметил, что изучал законопроект, противоречий и коррупциногенного фактора в нем не выявлено.

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