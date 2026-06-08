Гендиректор питомника «Тамара Розы» станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:56, 08 июня 2026, ПАИ

Генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июня, в 14:00.

Реально ли сегодня строить федеральный бренд из Пскова? Как управлять спросом, который может резко «выстрелить»? Куда сегодня движется рынок? Что будет меняться в клиентском поведении?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».