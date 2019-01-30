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Общество

Жительница Бежаниц оштрафована на тысячу рублей за оскорбление гражданки

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку по обращению жительницы Бежаницкого района по факту оскорбительных высказываний в ее сторону.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в ходе проверки установлено, что 2 ноября 2018 года жительница поселка Бежаницы, находясь на улице около дома, расположенного в Бежаницком районе, на почве личных неприязненных отношений, возникших вследствие несогласия с установкой водостока с козырька подъезда дома, оскорбила заявительницу, то есть выразилась в её адрес грубыми, оскорбительными, просторечными высказываниями, нецензурной бранью, чем унизила её честь и достоинство в неприличной форме, дав негативную оценку личности.

Прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направлено мировому судье судебного участка №1 Бежаницкого района.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

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